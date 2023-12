POL-NB: Fortschreibung: Vermisste 18-Jährige leblos

Pasewalk (ots) -



Wie bereits berichtet, wurde gestern Abend gegen 19.30 Uhr ein am 06.12.2023 vermisst gemeldetes 18-jähriges Mädchen tot in einer Gartenanlage in Pasewalk aufgefunden. Aufgrund der äußeren Verletzungen besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Ein Suchhund der Rettungshundestaffel des DRK Ostvorpommern Greifswald spürte die tote Frau auf.



Unter Einbindung der Gerichtsmedizin sicherten gestern und heute Spezialisten des Kriminaldauerdienstes und der Kriminalpolizeiinspektion Anklam Spuren am Tatort. Zudem wurde eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum Tatmotiv dauern währenddessen noch an.



Am heutigen Tag erfolgte auch die Sektion des Leichnams. Ein abschließendes Obduktionsergebnis liegt derzeit jedoch noch nicht vor.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell