POL-GÜ: Mehr als 100.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Wiendorf/ Zeez (ots) -



Am 07.12.2023 gegen 12:30 Uhr kamen Beamte der Polizei Bützow und der Kriminalpolizei Güstrow in Wiendorf/ Zeez zum Einsatz. Wie die Einsatzleitstelle mitteilte, ereignete sich im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein Brand.



Nach ersten Erkenntnissen der eingeleiteten Brandursachenermittlung breitete sich das Feuer vom Dachstuhl ausgehend aus und griff im weiteren Verlauf auf eine der vier Wohnungen über. Aufgrund der intensiven Löscharbeiten sind jedoch alle Wohnungen des Hauses nach Auskunft der eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Bewohnbarkeit des Gebäudes liegen derzeit keine Angaben vor. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt befanden sich acht Dienststellen Freiwilliger Feuerwehren im Brandbekämpfungseinsatz.



Aufgrund der noch unklaren Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt. Zur Erhellung der genauen Umstände werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei am heutigen Tag durch einen Sachverständigen unterstützt.



Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung mehr als 100.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell