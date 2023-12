POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Schwerin: 17-jähriger Jugendlicher vermisst

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei fahndet derzeit nach einem 17-jährigen Vermissten. Der Jugendliche ist seit den Morgenstunden des heutigen Tages aus dem Klinikum am Lewenberg abgängig und derzeit unbekannten Aufenthaltes.



Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Jugendliche dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



Ca. 186 cm groß, von hagerer Gestalt, bekleidet mit dunkel-grünem Mantel, dunkler Hose und Sneakern mit neon-orangefarbenen Applikationen. Der Gesuchte ist Rumäne.



Ein Bild des Vermissten befindet sich hier:



https://fcld.ly/vermpsn1208



Wer den Jugendlichen gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



