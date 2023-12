POL-GÜ: Mehrere Opfer von Betrugsmaschen - unbekannte Täter ergaunern insgesamt 30.000 Euro

Güstrow (ots) -



Im Rückblick der vergangenen 24 Stunden sind der Polizei Güstrow mehr als zehn Betrugsdelikte angezeigt worden, bei denen es dreisten Betrügern gelang, die arglosen Geschädigten um insgesamt circa 30.000 Euro zu betrügen.



Alle zur Anzeige gebrachten Delikte sind im Kontext von onlinebasierten Betrügereien geschehen, wie z.B. unter Anwendung des sogenannten "WhatsApp-Betruges". Aber auch durch das Ausspähen von Daten waren die unbekannten Täter erfolgreich.



So wurde ein im Landkreis Rostock ansässiger Dachdeckerbetrieb um mehr als 22.000 Euro betrogen. Die Firma erhielt in vorliegendem Fall eine Rechnung für tatsächlich in Auftrag gegebene Leistungen einer Metallbaufirma. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese per Mail versandte Rechnung zuvor durch die bislang unbekannten Täter abgefangen und im Anschluss manipuliert wurde. Die Geschädigte Firma überwies den geforderten Rechnungsbetrag aufgrund dessen nicht an die eigentliche Metallbaufirma, sondern an die Betrüger.



In allen Sachverhalten sind die eingeleiteten Ermittlungen durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell