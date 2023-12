POL-LWL: LKW fährt über Metallteile - Reifen und Tank beschädigt

Wittenburg / Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Wittenburg wurde am Donnerstagabend ein LKW durch Gegenstände auf der Fahrbahn erheblich beschädigt. Das Fahrzeug überfuhr Holz-und Metallteile, wobei zwei Reifen des Lastautos sowie der Fahrzeugtank beschädigt wurden. Aus dem beschädigten Tank sind anschließend erhebliche Mengen Kraftstoff ausgelaufen und teilweise in den Boden der angrenzenden Bankette gesickert. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den ausgelaufenen Dieselkraftstoff zu binden bzw. zu beseitigen. Zudem wurde die restliche Kraftstoffmenge aus dem beschädigten Tank in andere Behältnisse umgepumpt. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden. Der entstandene Schaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Der 35-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell