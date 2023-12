Öffentlichkeitsfahndung

Details anzeigen Bild der Vermissten Bild der Vermissten

Seit dem 06.12.2023 wird die 18-jährige Josephine-Marie Malik aus Pasewalk vermisst. Die Vermisste ist ca. 1,60m groß, von kräftiger Gestalt und hat braune schulterlange Haare. Bekleidet ist sie mit einer dunkelgrünen Jacke mit Pelzkragen, trägt eine helle Pudelmütze und eine dunkelblaue Brille. Letztmalig wurde Josephine-Marie Malik am 06.12.2023, gegen 18:30 Uhr in einer Wohngruppe in der Fröbelstraße in Pasewalk gesehen.

Die Vermisste ist eingeschränkt orientiert.

Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem unter Hinzuziehung eines Fährtenhundes, führten bislang nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973/220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.