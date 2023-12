POL-LWL: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bobzin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 04 zwischen Wittenburg und Hagenow ist am späten Donnerstagsvormittag Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 25-Jährige bei Bobzin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum gestoßen. Dabei wurde sie im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Landstraße für circa 60 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell