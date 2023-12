POL-HWI: Einbrecher verwüsten Imbiss

Schönberg (ots) -



Am gestrigen Abend drangen unbekannte Täter gegen 21:30 Uhr gewaltsam in einen Imbiss in der Rudolf-Hartmann-Straße in Schönberg ein und durchwühlten die dortigen Räumlichkeiten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Durch den Kriminaldauerdienst konnten vor Ort Spuren gesichert werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienstelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell