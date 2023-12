POL-NB: Feuerwehrmann rettet Frau aus dem kalten Wasser, LK VG

PR Heringsdorf (ots) -



Am 06.12.2023 gegen 20:32 Uhr wurde der Polizei durch den 61-jährigen Ehemann gemeldet, dass seine Frau ins Wasser gefallen sei und sie um Hilfe ruft. Der Vorfall ereignete sich an der Marina Krummin in der Dorfstraße. Die sofort alarmierten Rettungskräfte-Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst fanden die Frau im Wasser vor. Das Wasser hat an der Unfallstelle eine Tiefe von maximal 3 Metern und eine Temperatur um die 0 Grad. Ein 45-jähriger Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast sprang zu der Frau ins Wasser. Der mutige Mann rettete die 59-Jährige aus dem Wasser gemeinsam mit den an Land agierenden Kameraden. In der Folge wurde sie und der Feuerwehrmann durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht,denn beide waren unterkühlt, aber stabil. Die Frau und ihr Mann sind derzeit im Urlaub, sind deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz in Bad Oeynhausen. Zur Unfallursache kann gesagt werden, dass die Frau zu nahe an der Wasserkannte war und auf Grund ihrer Sehbehinderung einen falschen Tritt tat, der sie in die missliche Lage brachte und auch verhinderte, dass sie an der Leiter herausklettern konnte.



