POL-LWL: Mehrere Einbrüche in Blücher

Nachdem in Blücher in den letzten beiden Nächten unbekannte Täter in Häuser und Wohnungen eingedrungen sind, verstärkt die Polizei die Präsenz im Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen bereits in der Nacht zu Dienstag unbekannte Täter in eine Wohnung gelangt sein. Die Bewohnerin habe gegen 04 Uhr morgens die Täter wahrgenommen und umgehend einen Verwandten angerufen, weshalb die Täter die Wohnung verließen. Ein Stehlschaden wurde hier nicht festgestellt.



Am Mittwochvormittag registrierte die Polizei drei weitere Einbrüche in Blücher, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. Hier hatten die Täter versucht, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen, was ihnen offenbar nicht gelang. In den beiden anderen Fällen sollen die Täter jeweils mit einem deponierten Haus- oder Wohnungsschlüssel in die Wohnräume gelangt sein. Dabei sollen sowohl Geldbörsen als auch Bargeld entwendet worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.



Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun in allen Fällen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Des Weiteren rät die Polizei, keine Ersatzschlüssel außerhalb des bewohnten Raumes zu deponieren. Darüber hinaus wird der Ort verstärkt durch die Polizei bestreift.



