POL-NB: Zwei Einbrüche in Neubrandenburg

Vom 03.12.2023 zum 04.12.2023 kam es in Neubrandenburg gleich zu zwei Einbrüchen.



In der Nacht vom 03.12.2023 zum 04.12.2023 zwischen 22.00 Uhr und 8.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Brauberg" im Brauereiviertel in Neubrandenburg. Neben Bargeld entwendeten sie aus dem Wohnhaus ein Mobilfunktelefon, einen Laptop und Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.



Im Zeitraum vom 03.12.2023, 11.00 Uhr bis zum 04.12.2023, 16.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Mühlenholzstraße im Katharinenviertel ein. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und brachen dann in eine Wohnung ein. Neben einer Münzsammlung wurde Schmuck entwendet. Auch hier flüchteten die Täter unerkannt.



In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensicherung im Einsatz.



Die Höhe des Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Rufnummer 0395 5582 5224 entgegen.



Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollten alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren geschlossen werden. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie auch über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen. Weitere Tipps für ein sicheres Zuhause finden Sie auch unter: https://www.k-einbruch.de/.



