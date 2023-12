POL-NB: Wohnungsbrand

Marlow (ots) -



Heute Vormittag hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Grotewohl-Straße in Marlow aus bisher ungeklärter Ursache gebrannt. Die Rettungsleitstelle hatte die Polizei gegen 09:45 Uhr informiert. Beamte aus Ribnitz-Damgarten und Bad Sülze waren vor Ort im Einsatz. Der 51-jährige deutsche Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum eingeliefert.



Für weitere notwendige Ermittlungen der Kripo Ribnitz-Damgarten wurde die Wohnung versiegelt. Tatort- und Spurenarbeit erfolgt heute von einem Brandursachenermittler und den Kripo-Beamten.



Der Schaden wird aktuell auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Stand sind keine Nachbarn verletzt worden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell