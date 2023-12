POL-ANK: Schneefall sorgt für Verkehrsunfälle auf Vorpommerns Straßen

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Einsetzender Schneefall sorgte am heutigen Morgen und Vormittag auf Vorpommerns Straßen nicht nur für winterliche Landschaften, sondern leider auch für mehrere Verkehrsunfälle. Das Gute dabei ist, dass es bei den meisten lediglich Blechschäden zu verzeichnen gab, da Fahrzeuge ins Rutschen gerieten oder Bremswege auf Grund der Glätte länger wurden.



Das Blechschäden in die Hunderttausende gehen können, zeigte ein Unfall in Greifswald, der sich am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr ereignete. Hier verlor der 52-jährige Fahrer eines Omnibusses in der Straße An der Mühle aus Richtung Wolgaster Straße kommend auf Grund der Straßenverhältnisse die Kontrolle über den Bus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum, einem Zaun und einer Laterne. Nach ersten Feststellungen blieben sowohl der 52-jährige Busfahrer als auch eine 20-jährige Insassin unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 370.000 Euro.



Im Bereich des Polizeireviers Ueckermünde gab es jedoch einen Verkehrsunfall, bei dem die Insassen des alleinbeteiligten Pkw Opel auf der L 28 zum Teil schwerverletzt wurden. Gegen 05:20 Uhr war der 63-jährige polnische Fahrzeugführer mit seinem 26-jährigem Beifahrer auf der L 28 in Richtung Hintersee unterwegs als er an der Einmündung L 283/ L28 beim Abbiegevorgang vermutlich auf Grund der Straßen- und Witterungsverhältnisse nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Straßenbaum kollidierte. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall verletzt. Der 63-jährige Fahrer des Pkw kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Ueckermünde, der 26-jährige Beifahrer wurde leichtverletzt und kam zur Erstversorgung ebenfalls ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.



Die Polizei bittet vor allem die Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen, sich den winterlichen Straßen- und Witterungsverhältnissen insbesondere durch erhöhte Aufmerksamkeit und angemessene Geschwindigkeiten anzupassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell