LWSPA M-V: Warnung der Wasserschutzpolizei vor dem Betreten von Eisflächen

Details anzeigen Winterbild Steg Winterbild Steg

Waldeck (ots) -



Die Wasserschutzpolizei warnt ausdrücklich vor dem Betreten von

Eisflächen der Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern. Trotz anhaltender Frostperiode sind viele Eisflächen zu dünn, um diese gefahrlos zu betreten. Die Stärke des Eises wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, zum Beispiel durch Strömung und/oder

Sonneneinstrahlung und die Eigenschaften des Gewässers.

Zur Zeit wird ausdrücklich vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt! Es besteht Lebensgefahr!

Insbesondere Eltern werden gebeten, Kinder auf die erheblichen Gefahren aufmerksam zu machen. Bei den derzeitigen Wassertemperaturen erschlaffen die Muskeln innerhalb weniger Minuten, der Körper verliert seine Bewegungsfähigkeit und die eingebrochene Person droht unterzugehen. Auch für Hunde sind die Eisflächen noch nicht geeignet.



Wenn Sie verunglückte Personen im Eis bzw. Gewässer bemerken, sollten Sie folgende Hinweise beachten:



Sprechen Sie die betreffende Person an!



Sofort den Notruf 112 bzw. 110 wählen oder jemanden beauftragen, dass ein Notruf abgesetzt wird.

Die Rettungskräfte einweisen, damit die Anfahrt zum Verunglückten schnell geht.

Helferinnen und Helfer sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen. Wenn vorhanden, in erster Linie Leinen, Stangen oder Rettungsringe zur Rettung nutzen.

Gerettete in warme Decken, vorzugsweise Rettungsdecken oder Jacken, hüllen. Unterkühlten Personen keinen Alkohol geben.



Wer zugefrorene Eisflächen betritt, gefährdet sich und andere!

Helfen Sie, Unfälle zu verhindern!

Halten Sie andere Personen davon ab, sich auf die zugefrorenen Flächen zu begeben.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Petra Kieckhöfer, Polizeihauptkommissarin

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell