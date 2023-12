POL-SN: Polizeieinsatz in der EAE Stern Buchholz nach Körperverletzung und Beleidung

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend kam es in der Schweriner Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz zu einem Polizeieinsatz nach vorheriger Körperverletzung und Beleidigung:



Gegen 23.40 Uhr wurde bekannt, dass ein 20-jähriger Algerier mit anderen Bewohnern der Einrichtung in Streit geraten sei und zudem einen Sicherheitsbediensteten körperlich angegriffen habe. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Geschädigte, ein 46-jähriger Sicherheitsmitarbeiter (syrische Staatsangehörigkeit), zuvor von dem Tatverdächtigen beleidigt worden war. Verletzt wurde bei dem körperlichen Übergriff seitens des Algeriers niemand.



Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde von der Polizei bis zum Morgen in Gewahrsam genommen, zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann erforderlich.

Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Beleidigung wurde erstattet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell