POL-HWI: PKW-Fahrerin nach Unfall leicht verletzt

Gegen 09:30 Uhr des heutigen Tages kam es in der Gallentiner Chaussee in Bad Kleinen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Offenbar aufgrund der Witterung verlor die 39-jährige Fahrerin eines Opels die Lenkgewalt über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im abschüssigen Straßengraben kippte das Fahrzeug daraufhin um und kam schließlich im angrenzenden Buschwerk auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Fahrzeugführerin ins Klinikum Schwerin.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 7.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein ansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Währenddessen war die Gallentiner Chaussee kurzzeitig voll gesperrt.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



