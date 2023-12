POL-SN: Erstmeldung (Kenntnisstand 11:00 Uhr): Mutmaßliche Bedrohungslage in Schwerin von der Polizei beendet

Schwerin (ots) -



Am heutigen Morgen kam es im Schweriner Stadteil Wüstmark zu einer mutmaßlichen Bedrohungslage, die von der Polizei schnell entspannt werden konnte.



Laut ersten Informationen hatte ein 51-jähriger Ukrainer gegen 8.10 Uhr in der Werkstraße eine 40-jährige Deutsche mutmaßlich mit einem Messer bedroht und sich ihres Pkw bemächtigt.



Eintreffende Polizeibeamte konnten verhindern, dass der Mann den Wagen in Bewegung setzt und ihn kurz darauf vorläufig festnehmen.

Ein weitere Person solidarisierte sich laut ersten Erkenntnissen mit dem Ukrainer und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen.



Die beiden Männer befinden sich gegenwärtig beim Polizeihauptrevier Schwerin, wo nun polizeiliche Maßnahmen stattfinden. Personen wurden in Zusammenhang mit diesem Sachverhalt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.



Die Hintergründe zu dieser Straftat sind bislang nicht bekannt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell