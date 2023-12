POL-SN: Vandalismus an Fahrscheinautomat - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am heutigen Morgen im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz zu Vandalismus an einem Fahrscheinautomat gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen:



Ersten Erkenntnissen nach hatte ein unbekannter Täter gegen 3.00 Uhr das Display des Automaten der Haltestelle "Hegelstraße" an der Hamburger Allee eingeschlagen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.



Die Schweriner Polizei hat vor Ort eine Strafanzeige aufgenommen und Spuren gesichert. Des Weiteren werden nun Zeugen gesucht: Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache entgegengenommen.



