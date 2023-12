POL-LWL: Jesusstatue in Friedhofskapelle beschädigt

Hagenow (ots) -



Bei einem Einbruch in die Friedhofskapelle in Hagenow haben unbekannte Täter eine Jesusstatue beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf dem Friedhof in der Friedrich-Heincke-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter zunächst die Eingangstür der Kapelle auf und beschädigten anschließend unter anderem die Jesusfigur, die in mehrere Teile zerbrach. Der dabei entstandene Schaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe auf und bittet jetzt um Hinweise zu dieser Tat.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell