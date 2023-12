POL-HWI: Erstmeldung: LKW auf der A20 bei Schönberg verunglückt

Schönberg (ots) -



Gegen 09:15 Uhr kam es auf der Autobahn 20 zwischen der Raststätte Schönberger Land und der Anschlussstelle Schönberg zu einem Verkehrsunfall, aufgrund dessen die Autobahn 20 in Fahrtrichtung Rostock derzeit voll gesperrt ist.



Offenbar verlor der Fahrer einer in Richtung Rostock fahrenden Zugmaschine die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann, kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß dabei gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Fahrer des LKW nicht verletzt.



Die A20 in Fahrtrichtung Rostock ist derweil voll gesperrt. Aufgrund der starken Beschädigung der Mittelschutzplanke ist die Überholspur die Fahrtrichtung Lübeck halbseitig gesperrt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell