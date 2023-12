POL-NB: Wild ausgewichen- PKW fährt gegen einen Straßenbaum

PR Grimmen (ots) -



Weil er eigenen Angaben zufolge einem Reh auf der Straße zwischen Bad Sülze und Tribsees ausgewichen war, hat ein 18jähriger Autofahrer am späten Abend (04.12.2023 gegen 19:45 Uhr) die Kontrolle über seinen PKW verloren und war in weiterer Folge mit einem Straßenbaum kollidiert. Der Mann wurde zudem aus der Fahrerseitenscheibe geschleudert. Der deutsche Autofahrer, der im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnhaft ist, verletzte sich dabei schwer aber nicht lebensgefährlich. In einem Krankenhaus erfolgen weitere medizinische Untersuchungen. An dem PKW Ford Focus entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Angesichts des Vorfalls rät die Polizei erneut, bei plötzlichem Wildwechsel niemals ein Ausweichmanöver einzuleiten bzw. durchzuführen. Nicht selten gerät ein Fahrzeug dabei außer Kontrolle.



