POL-NB: Einbruch in 17454 Zinnowitz

PR Heringsdorf (ots) -



Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, den 04.12.2023 zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Wachsmann-Str. in Zinnowitz.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden sämtliche Räume des Einfamilienhauses durchwühlt, mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und der Inhalt auf dem Fußboden verteilt. Die Einbrecher erbeuteten u. a. Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor. Der Sachschaden durch Aufhebeln von Türen, Schränken und Schubläden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat bereits vor Ort die Ermittlungen übernommen und sicherte Spuren. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf unter Tel. 0383782790 der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell