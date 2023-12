POL-HRO: Wohnungsbrand mit verletzter Person in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 04.12.2023 gegen 18:28 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in der

Keplerstraße in Schwerin. Aus bisher unbekannter Ursache geriet in

der Wohnung gelagerter Unrat in Brand. Der 27-jährige russische

Wohnungsmieter wurde durch die Schweriner Feuerwehr mittels

Drehleiter aus seiner Wohnung gerettet. Er musste mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die

1-Raumwohnung ist aufgrund der starken Verrußung derzeit nicht mehr

bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell