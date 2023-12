POL-SN: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Schwerin (ots) -



10.000EUR Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 11:40 Uhr im Kreuzungsbereich Ludwigsluster Chaussee und Graf-Schack-Allee. Die Straßenbahn fuhr stadteinwärts in den Kreuzungsbereich ein. Ein 21-jähriger Rumäne kreuzte den Fahrtweg der Straßenbahn in selbe Richtung fahrend, so dass es zu dem Unfall kam. Den bisherigen Erkenntnissen nach, habe dieser die rotleuchtende Ampel missachtet. Zu Verkehrseinschränkungen kam es nicht. Bei der weiteren Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Audi des Rumänen nicht versichert war. Gegen den 21-jährigen Autofahrer wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.



