POL-SN: Sachbeschädigung auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt

Schwerin (ots) -



Unbekannte Täter beschädigten am Wochenende eine überdachte Stehtischkombination auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, d. 02.12.2023, gegen 22:35 Uhr auf dem Marienplatz. Beim Umstoßen der Tische samt Überdachung wurde die Holzkonstruktion beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf 100EUR geschätzt. Die Ermittlungen zu den Tätern führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Ersten Erkenntnissen nach soll es sich bei den Verursachern sowohl um männliche als auch um weibliche Personen handeln.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell