POL-ANK: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Loitz

Loitz (ots) -



Heute Morgen gegen 05:50 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle bekannt, dass in Loitz, in der Straße Lange Reihe ein Haus brennen soll. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um ein zur Zeit leerstehendes und in Renovierung befindliches Wohngebäude handelt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Loitz, Sassen, Trantow und Passow waren bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 150.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell