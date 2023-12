POL-HWI: Räuber nach Flucht gestellt

Wismar (ots) -



Am 01. Dezember kam es in einem Drogeriemarkt in Wismar zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem der Täter Waren im Wert von etwa 560 Euro entwendete und anschließend flüchtete. Polizeikräfte konnten den Täter im Anschluss antreffen und das Diebesgut sicherstellen.



Gegen 15:30 Uhr wurde der Täter dabei beobachtet, wie er sich Waren in einem Drogeriemarkt Am Wiesengrund einsteckte. Beim Verlassen des Marktes schlug die Alarmanlage an und eine Kassiererin wollte den Täter am Gehen hindern. Er riss sich los und flüchtete. Dank einer präzisen Täterbeschreibung verlief eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung erfolgreich und der 36-jährige Tunesier konnte durch Polizeikräfte mitsamt dem Diebesgut einige Straßen entfernt angetroffen werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell