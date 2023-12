Vermisstensuche in Grevesmühlen - 82-jährige Frau vermisst

Details anzeigen Vermisste aus Grevesmühlen Vermisste aus Grevesmühlen

Seit dem 03. Dezember 2023 wird die 82-jährige Ursel Häcker aus Grevesmühlen vermisst. Letztmalig wurde sie am frühen Nachmittag in der Karl-Marx-Straße in Grevesmühlen gesehen.

Bekleidet ist Frau Häcker wahrscheinlich mit einer schwarzen Jacke sowie Winterschuhen. Möglicherweise führt sie eine Tasche bei sich.

Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem mithilfe des Polizeihubschraubers sowie eines Fährtenhundes, führten bislang nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Wer hat die Vermisste seit dem gestrigen Nachmittag gesehen?

Alle Hinweise, die zum Auffinden führen können, nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen. Gern kann auch die Internetwache Onlinewache (mvnet.de) genutzt werden.