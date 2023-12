POL-HRO: Zeugenaufruf nach mehreren Schmierereien

Bützow (ots) -



Nachdem es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu mehreren

verfassungsfeindlichen Schmierereien in der Bützwower Innenstadt

gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.



Am Freitagabend erhielt die Polizei erstmalig Kenntnis über eine

beschmierte Hausfassade in Bützow. Im weiteren Verlauf stellte die

Polizei mehrere Gebäude fest, deren Fassaden durch Hakenkreuze

beschmiert wurden. Die verfassungsfeindlichen Symbole wiesen in der

Spitze einen Durchmesser von 1x1 Meter auf und waren jeweils in

Sprühfarbe angebracht.

Die Polizei veranlasste die Entfernung der Symbole. Der Staatsschutz

der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.



Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige

Personen in der Bützower Innenstadt gesehen haben oder sachdienliche

Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der

Telefonnummer 038461-4240 zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell