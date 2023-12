POL-LWL: Adventsgesteck geriet in Brand - Rauchmelder weckt schlafendes Ehepaar

Kogel (ots) -



Beim Brand eines Adventsgestecks in einem Einfamilienhaus in Kogel ist in der Nacht zum Montag geringer Sachschaden entstanden. Das lebensältere Ehepaar, das bereits zu Bett gegangen war, wurde rechtzeitig durch einen Rauchmelder im Wohnzimmer geweckt und konnte unverletzt das Haus verlassen. Neben dem Adventsgesteck wurden keine weiteren Gegenstände durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, weshalb sich der Sachschaden nur auf etwa 100 Euro beläuft.



Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei, Umsicht beim Gebrauch von Kerzen walten zu lassen. Adventsgestecke und Weihnachtsbäume mit angezündeten Kerzen sollte man niemals unbeaufsichtigt lassen. Vorsicht: Auch nach dem Auspusten von Kerzen können deren Dochte noch eine kurze Zeit nachglühen. In Einzelfällen kann es dann passieren, dass sich die Flamme wieder von selbst entfacht.



