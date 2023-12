POL-LWL: Berauschter Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis - Beifahrer führte Gasdruckwaffe bei sich

Grabow (ots) -



Mehrere Verstöße hat die Polizei bei der Kontrolle eines PKW und dessen Insassen am Samstagmorgen in Grabow aufgedeckt. Beim 24-jährigen Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Kokain. Beim 27-jährigen Beifahrer stellten die Beamten eine geladene Gasdruckpistole sicher. Einen Waffenschein besitzt der 27-Jährige nicht, sodass die Pistole sichergestellt und gegen den Mann Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet wurde. Gegen den Fahrer hingegen sind Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinwirkung aufgenommen worden. Dem 24-Jährigen wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.



