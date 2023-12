POL-NB: Fahren unter Alkoholeinfluss - PKW alleinbeteiligt zweimal von der Fahrbahn abgekommen

PR Sassnitz (ots) -



Am 03.12.2023 gegen 23:50 Uhr kam es auf der L29, aus Richtung Prora kommend in Fahrtrichtung Sassnitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer kam auf Grund von Alkoholeinfluss zuerst nach rechts und im weiteren Verlauf ebenso nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der Unfallverursacher mehrere Sträucher und beschädigte diese. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es ist ein Sachschaden am PKW Ford Focus in Höhe von ca. 10.000,- Euro entstanden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 12.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Unfallfahrer einen Atemalkoholwert von 1,54 Promille fest.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der 35-Jährige ist mexikanischer Staatsbürger und wohnhaft im Landkreis Vorpommern-Rügen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



