POL-NB: Brand in eines Einfamilienhauses in 17192 Klink OT Sembzin

Am Samstag, den 03.12.2023, kam es gegen 06:50 Uhr in 17192 Klink OT Sembzin zum Brand eines Einfamilienhauses.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich die Familie, welche dort wohnt, nicht im Haus. Die Familie traf erst während den Löscharbeiten ein. Bemerkt wurde der Brand durch den Stiefvater des Bewohners.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Vermutet wird, dass der Brand durch ein Ofenrohr verursacht wurde, welches in der Wand eingemauert war. Um die Brandursache zweifelsfrei zu klären, wird ein Brandursachenermittler beauftragt.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Klink, Waren, Schloen, Jabel mit insgesamt 65 Kameraden, das THW mit 10 Kameraden und der Führungsgruppe des Amtes Seenlandschaft mit 4 Kameraden erfolgreich gelöscht werden. Zudem war ein Rettungswagen und zwei Schornsteinfeger vor Ort.

Verletzt wurde glücklicherweise Niemand.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000,00 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



