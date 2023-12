POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Rostock (ots) -



Am Morgen des 03.12.2023 erhielt die Polizei gegen 05:45 Uhr die

Information über den Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus im

Stadtteil Rostock-Dierkow.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke dunkle Rauchsäule

festgestellt werden.

Der Brand wurde umgehend durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr

Rostock gelöscht.

Dadurch konnte ein Übergreifen auf weitere Balkone und das gesamte

Wohnhaus verhindert werden.

Das Mehrfamilienhaus, welches sich im Kurt-Schumacher-Ring befindet,

wurde durch das Feuer im Bereich der Kellerräume und eines Balkons im

Erdgeschoss beschädigt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung verletzte sich eine 44- jährige

männliche Personen leicht.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in ein Rostocker

Krankenhaus welches er nach kurzer Behandlung wieder verlassen

konnte.

Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unklar.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur genauen

Brandursache aufgenommen.

Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen

verbleiben.

Durch das Feuer wurden lediglich Kellerräumlichkeiten beschädigt, ein

Keller ist nicht mehr nutzbar.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.



