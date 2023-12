POL-NB: Polnischer Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und mit 1,77 Promille nach Zeugenhinweis aus dem Verkehr gezogen

Neubrandenburg (ots) -



Am 02.12.2023 gegen 14:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein auffällig fahrendes Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen gemeldet, welches mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der B 104 zwischen Chemnitz und Neubrandenburg unterwegs ist. Weiterhin soll der Fahrzeugführer mehrere Fahrzeuge rasant überholt haben. Der Pkw konnte von den Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am Ortseingang von Neubrandenburg gestoppt und der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige polnische Fahrzeugführer alkoholisiert und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Auf diesem Wege bedankt sich die Polizei bei dem Zeugen für sein umsichtiges Verhalten.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



