POL-NB: Heranwachsender behindert den Bahnverkehr in Grimmen

Grimmen (ots) -



Am 01.12.2023 gegen 14:35 Uhr gab es einen Polizeieinsatz am Bahnhof in Grimmen. Der Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn meldete sich telefonisch im Polizeirevier Grimmen. Er teilte mit, das er eine männliche Person beobachtet hat, der zuvor auf eine anfahrende Regionalbahn gesprungen sein soll. Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Grimmen und des Autobahnpolizeireviers Grimmen begaben sich umgehend zum Bahnhof in Grimmen. Dort konnten sie auf dem Bahnhofsgelände eine Gruppe Jugendlicher antreffen. Unter diesen konnte der Tatverdächtigen identifiziert und bekannt gemacht werden. Hierbei handelt es sich um einen 18-jährigen Deutschen aus der Region.

Nach derzeitigen Ermittlungen soll der Heranwachsende vom Bahnsteig aus auf die bereits ausfahrende Regionalbahn gesprungen sein. Dieses bemerkte der Zugführer frühzeitig und betätigte sofort die Notbremse. Daraufhin sprang der Jugendliche wieder von der Bahn ab. Für die Fahrgäste der Regionalbahn kam es zu einer kurzen Wartezeit. Die Regionalbahn kam aus Neustrelitz und setzte seine Fahrt leicht verspätet nach Stralsund fort. Dem geistesgegenwärtigen Handeln des Zugführers ist es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde.

Gegen der Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell