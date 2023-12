POL-HRO: 57-jähriger Mazda- Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwaan (ots) -



Am Freitagnachmittag, 01.12.2023, erhielt die Polizei gegen 14:00 Uhr

Kenntnis über einen verunfallten Mazda kurz vor der Ortslage

Ziesendorf von der Anschlussstelle Bad Doberan der BAB 20 kommend.

Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der

57-Jährige kurz vor Ziesendorf mit seinem Fahrzeug nach rechts von

der Fahrbahn ab und prallte in der weiteren Folge gegen einen Baum.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde im Fahrzeug

eingeklemmt.

Kameraden der Feuerwehr befreiten den 57-Jährigen. Dieser wurde von

einer Rettungswagenbesatzung ins Rostocker Klinikum gefahren. Ein

zusätzlich angeforderter Rettungshubschrauber kam am Unfallort

ebenfalls zum Einsatz.

Zur Unfallaufnahme, Rettung des Verletzten und Bergung des nicht mehr

fahrbereiten Pkw musste die L 13 bis ca. 14:50 Uhr zum Teil voll

gesperrt werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



