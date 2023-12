POL-SN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger in Schwerin vom 21.11.2023

Schwerin (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Schwerin vom 21.11.2023 (Titel: "Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige in Schwerin wiederholt von zu Hause abgängig") wird zurückgenommen.



Die Jugendliche ist in der vergangenen Nacht aus freien Stücken und wohlbehalten in ihr Elternhaus zurückgekehrt. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vor.



Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe und bittet um Löschung aller geteilter Beiträge mit personenbezogenen Daten des Mädchens.



