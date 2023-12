POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall in Teterow - 73-jähriger Passant verstirbt nach Kollision mit LKW auf der B108

Güstrow (ots) -



Gegen 08:18 Uhr ereignete sich auf der B108 in Teterow ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW und eines Fußgängers, infolgedessen der Passant verstarb.



Anhand der ersten Erkenntnisse der Verkehrsunfallaufnahme überquerte der 73-jährige, deutsche Geschädigte die Bundesstraße 108 auf Höhe des dortigen Betonmischwerkes. Zu gleichem Zeitpunkt bog der 57-jährige Fahrer des LKW aus einer angrenzenden Straße auf die B108 in Fahrtrichtung Laage ein und übersah hierbei den Fußgänger. Eine Reaktion des deutschen LKW-Fahrers war nicht mehr zeitgerecht möglich, um den folgenden Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund des erheblichen Verletzungsbildes verstarb der geschädigte, in Teterow wohnhafte Mann unmittelbar an der Unfallstelle. Der deutsche Fahrer LKW erlitt einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG Klinikum Güstrow gebracht.



Ein Sachverständiger der DEKRA sowie auch ein Verkehrsunfallermittler der Kriminalpolizei kamen vor Ort zum Einsatz, um anhand der Erkenntnisse der Verkehrsunfallaufnahme den Unfallhergang zu rekonstruieren. In diesem Zusammenhang kam es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Unfallortes. Sachschäden sind im Kontext des Unfallgeschehens nicht entstanden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell