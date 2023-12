POL-GÜ: Glück im Unglück - Reisebus gerät bei Hanstorf im Landkreis Rostock erst in Gegenverkehr und im Anschluss in den Straßengraben

L13/ Hanstorf (ots) -



Etwa 06:54 Uhr ereignete sich auf der L 13 bei Hanstorf in Fahrtrichtung BAB20 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Reisebus von der Straße abkam und in den Straßengraben geriet.



Nach vorläufigen Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme scheinen medizinische Probleme des 69-jährigen Fahrers ursächlich für den Unfallhergang zu sein. Nach eigenen Angaben habe der Mann aus dem Landkreis Rostock zunächst Schmerzen im Brustbereich verspürt und hierdurch die Kontrolle über den Bus verloren. Da sich der Fahrer zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Auftragsfahrt befand, waren außer ihm selbst keine Fahrgäste im Bus.



Augenscheinlich blieb der Fahrer unverletzt. Aufgrund der durch ihn gemachten Angaben erfolgte dennoch eine weitere medizinische Behandlung durch alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.



Aufgrund der gegenwärtigen Bergungsmaßnahmen ist die L13 im Bereich des Unfallortes temporär bis etwa 11:15 Uhr voll gesperrt. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell