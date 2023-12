POL-HWI: Beifahrer nach Verkehrsunfall auf Autobahn schwerverletzt

BAB 20/Grevesmühlen (ots) -



Am gestrigen Tag kam es auf der BAB 20 auf Höhe der Ortschaft Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit einer schwer und einer leicht verletzten Person.



Gegen 11:00 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrzeugführer eines Ford Transit die BAB 20 in Richtung Rostock, als er scheinbar den vor sich fahrenden Opel Corsa übersah und diesem auffuhr. Beide Fahrzeuge kamen einige Meter weiter auf dem Standstreifen zum Stehen. Während die 64-jährige Fahrzeugführerin des Opel glücklicherweise unverletzt blieb, verletzte sich ihr 72-jähriger Beifahrer schwer. Er wurde durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wismar gebracht. Der 20-jährige Unfallverursacher verletzte sich dagegen leicht. An den Fahrzeugen, die durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten, entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



