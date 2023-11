POL-HRO: Zeugenaufruf nach einer gefährlichen Körperverletzung durch ein Messerangriff in Rostock

Rostock (ots) -



Am 30.11.2023 gegen 18:30 Uhr kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der Straße Beim Grünen

Tor in Rostock. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit griff eine

3-köpfige Personengruppe den 29-jährigen Geschädigten an. Nach

derzeitigen Ermittlungen hat der Geschädigte zuvor ein

Tierabwehrspray eingesetzt. Im weiteren Verlauf der

Auseinandersetzung wurde der Geschädigte aus der Tätergruppe mit

einem Messer angegriffen. Der 29-Jährige deutsche Mann erlitt eine

Schnittverletzung an der Hand und wurde mittels Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht. Die Personengruppe flüchtete nach der Tat in

Richtung Doberaner Platz. Während der Tatortarbeit musste der

Straßenbahnverkehr für kurze Zeit eingestellt werden.



Zu den drei jugendlichen Tatverdächtigen liegen folgende

Beschreibungen vor:



Haupttatverdächtiger mit Messer

- männlich

- wird als "Kleinster" in der Gruppe beschrieben

- ca. 15-16 Jahre

- südländische Erscheinung

- rotes Bandana um die Stirn

- dunkle, glänzende Moncler Jacke



Tatverdächtiger 2

- männlich

- ca. 15-16 Jahre

- südländische Erscheinung

- dunkel gekleidet



Tatverdächtiger 3

- weiblich

- ca. 15-16 Jahre

- südländische Erscheinung

- dunkel gekleidet



Mehrere Funkwagenbesatzungen und ein Polizeihund waren im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des

Sachverhaltes aufgenommen. Die Auswertung der Spuren und Beweismittel

dauern an.



Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben oder Angaben zu

den geflüchteten Tätern machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der

Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



