POL-NB: Vier Verkehrsunfälle am selben Ort

Neustrelitz (ots) -



Am 30.11.2023, gegen 13:40 Uhr ereigneten sich gleich vier

Verkehrsunfälle auf der B 96 zwischen Blumenholz und Usadel.



Ein 74-jähriger deutscher Fahrer eines PKW BMW befuhr die B 96 in

Richtung Neubrandenburg.

Auf Grund der vorherrschenden Straßenverhältnisse brach das Heck des

BMW aus, wodurch der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn abkam

und gegen die Schutzplanke stieß.



Auf Grund eines hohen Verkehrsaufkommens in beide Fahrtrichtungen und

dem Umstand, dass die Fahrzeuge dem Unfall ausweichen wollten oder

mussten, ereigneten sich drei weitere Verkehrsunfälle.



In gleicher Fahrtrichtung fuhr ein 68-jähriger deutscher

Jaguar-Fahrer auf den vor ihm fahrenden Seat auf. Der 37-jährige

deutsche Fahrer des Seat wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren

Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Eine 76-jährige deutsche Renault-Fahrerin fuhr auf den PKW Ford eines

76-jährigen deutschen Fahrzeugführers auf. Beide waren ebenfalls in

Richtung Neubrandenburg unterwegs.



In der Gegenrichtung fuhr ein 47-jähriger deutscher VW-Fahrer auf den

vor ihm fahrenden Mercedes Transporter auf, der von einem 51-jährigen

Deutschen geführt wurde.



Die PKW VW, Renault, Jaguar und Seat waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die B

96 musste für etwa eine Stunde vollgesperrt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Hohenzieritz und Blumenholz waren mit 11

Kameraden ebenfalls im Einsatz.





Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





