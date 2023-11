POL-SN: Abschlussmeldung: Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb

Stolpe (ots) -



Die polizeilichen Maßnahmen am Brandort sind abgeschlossen.



Laut erster Einschätzung ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.



Menschen oder Tiere kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.



Durch das Brandgeschehen wurden die Lagerhalle, drei untergestellte Traktoren sowie Futtermittel in Mitleidenschaft gezogen.



Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf etwa 250.000 Euro.



Anhaltspunkte für strafbare Handlungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.



