POL-SN: Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

In Schwerin wurde am gestrigen Morgen eine 43-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau befuhr gegen 7 Uhr die Pampower Straße im Stadtteil Wüstmark. Als sie in Höhe Carl-von-Linde-Straße verkehrsbedingt hielt, fuhr laut ersten Informationen eine nachfolgende 24-Jährige mit ihrem Wagen auf sie auf.



Die 43-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen; ärztliche Soforthilfe war nicht erforderlich.

Die Sachschadenshöhe beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Laut erster Einschätzung könnte mangelnder Abstand bei winterlichen Straßenverhältnissen zu dem Verkehrsunfall geführt haben.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.

Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



