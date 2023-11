POL-HRO: Mit 2,17 Promille gegen Lichtmast gefahren

Rostock (ots) -



Ein 60-Jähriger ist am heutigen Donnerstagmittag betrunken gegen einen Lichtmast gefahren.



Der Unfall ereignete sich gegen 11:25 Uhr an der Einmündung Martin-Andersen-Nexö-Ring / Knud-Rasmussen-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Ford-Fahrer aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem Lichtmast. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung informierte weitere Rettungskräfte sowie die Rostocker Polizei.



Der Rostocker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und verweigerte eine medizinische Versorgung am Unfallort. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Beamten unvermittelt Alkoholgeruch bei dem deutschen Fahrzeugführer wahr. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,17 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des Rostockers sichergestellt. Zur Sicherung des zwischenzeitlich umsturzgefährdeten Lichtmasts musste der Martin-Andersen-Nexö-Ring vorübergehend voll gesperrt werden.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet und das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



