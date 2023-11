POL-SN: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Marienplatz - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 21.30 Uhr kam es auf dem Schweriner Marienplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der laut gegenwärtigen Informationen ein 41-jähriger Schweriner leicht verletzt wurde.



Offenbar waren 3 - 4 Deutsche im Alter von 17 bis 54 Jahren daran beteiligt, während die jeweiligen Tatbeteiligungen noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sind.



Ärztliche Soforthilfe wurde vor Ort nicht benötigt. Der beteiligte 17-Jährige wurde von der Polizei einem Erziehungsberechtigen übergeben.



Die Polizei führt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen: Wer den Sachverhalt beobachtet hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



