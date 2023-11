POL-HRO: Feuer im Heizraum eines Nebengelasses

Eldena (ots) -



Die Polizei ist am 29.11.2023 gegen 18:51 Uhr zu einem Brand in Stuck

(Malk Göhren) gerufen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es

aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Heizungsraum eines

Nebengelasses. Das Feuer griff durch schnelles Einschreiten der

umliegenden Feuerwehren auf keine anliegenden Gebäude über. Es wurden

keine Personen verletzt oder gefährdet. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise 60.000 Euro. Der

Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zum

Sachverhalt führt nun die Kriminalpolizei.



