POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl: Polizei veröffentlicht Täterfotos

Nachdem es am 24. Mai 2023 zu einem räuberischen Diebstahl in einem Schweriner Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Großer Dreesch gekommen war, veröffentlicht die Schweriner Polizei nach Ausschöpfung anderer Ermittlungsansätze nun Abbildungen, die den mutmaßlichen Täter zeigen:



Der Tatverdächtige wurde am Tattag gegen 15.30 Uhr bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl im Markt am Grünen Tal betroffen und daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen. Der Unbekannte soll sich dann gewaltsam freie Bahn verschafft haben und mit unbezahlten Waren geflüchtet sein.



Die Polizei veröffentlicht im Zusammenhang mit den Ermittlungen nun Bildmaterial, das kurz vor der Straftat entstanden ist.



Bilder: https://fcld.ly/fahndsn1129



Die Polizei fragt: Wer erkennt die abgebildete Person wieder oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache entgegen.



