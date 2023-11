POL-SN: Zwei Tatverdächtige in Zusammenhang mit ´falschen Heizungsablesern´ ermittelt

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei konnte am 27.11. zwei Tatverdächtige in Zusammenhang mit Trickdiebstählen zum Stichwort "falsche Heizungsableser" ermitteln:



Gegen 12.30 Uhr (27.11.) wurde der Polizei bekannt, dass zwei Männer in Lankow erneut an den Wohnungstüren lebensälterer Frauen aufgetaucht waren und um Einlass baten. Unter dem Vorwand, Stände an Heizungen ablesen zu wollen, gelangten sie so zum Beispiel in die Wohnung einer 90-Jährigen Deutschen in der Kieler Straße. Hier wurde von den Tatverdächtigen mutmaßlich eine Tasche mit Geldbörse und Bargeld entwendet.



Auch bei zwei weiteren Bewohnerinnen des Hauses hatten die Personen vermutlich geklingelt und wurden hereingelassen; zu Trickdiebstählen kam es hier unter den wachsamen Augen der jeweils 79 und 81 Jahre alten Mieterinnen jedoch nicht.



Die Schweriner Polizei konnte unmittelbar nach der Tat zwei 23- und 26-jährige Rumänen im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Sie wurden nach Abschluss umfangreicher polizeilicher Maßnahmen zunächst auf freien Fuß gesetzt, müssen sich jedoch in einem Strafverfahren verantworten. Gegenwärtig prüft die Polizei, ob diese Männer auch für weitere, zum Teil überregional begangene Straftaten ähnlicher Art als Tatverdächtige in Betracht kommen.



Seit Mitte November gab es mehrere ähnliche Straftaten in Schwerin sowie im angrenzenden Landkreis Nordwestmecklenburg.

Die Polizei hatte in dem Zuge Pressemitteilungen veröffentlicht und zur Wachsamkeit aufgerufen:



Meldung vom 20.11.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5653505



Meldung vom 23.11.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5656453



Meldung vom 24.11.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5657562



Die Polizei Schwerin gibt folgende Einschätzung ab:

"Wir bedanken uns für die Aufnahme unserer Warnhinweise in der Berichterstattung. Wir gehen davon aus, dass insbesondere ältere Mitmenschen hierdurch erfolgreich sensibilisiert werden konnten und im Einzelfall so auch Taterfolge der mutmaßlichen Trickdiebe verhindert wurden."



